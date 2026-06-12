A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA EST E FOGGIA ZONA INDUSTRIALE VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA EST E FOGGIA ZONA INDUSTRIALE VERSO PESCARA
Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e di Foggia Zona Industriale, verso Pescara.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Le Saline est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, percorrere la viabilità ordinaria: SP77 verso Cerignola, SS16 adriatica in direzione di Foggia, SS673 Tangenziale est di Foggia verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Foggia.