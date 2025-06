A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA EST-ALLACCIAMENTO A16 VERSO BARI

Roma, 27 giugno 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 30 giugno alle 6:00 di martedì 1 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Bari.

Contestualmente, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla A14, con provenienza Pescara, immette sulla A16 Napoli-Canosa verso Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP231 Andriese-Coratina verso Canosa, SS93 Appulo-Lucana in direzione di Barletta e rientrare in A14 alla stazione di Canosa;

verso la A16 Napoli-Canosa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, Circonvallazione di Cerignola verso il centro città, SP143 dell’Ofanto verso Lavello ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.