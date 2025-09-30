A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA EST-ALLACCIAMENTO A16. A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-CERIGNOLA OVEST

Roma, 30 settembre 20256 – Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e l’allacciamento A16 Napoli-Canosa, verso Bari.

Sula A16 Napoli-Canosa:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cerignola ovest, verso Napoli.

Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene dalla A14, da Bari, il ramo di immissione sulla A16, in direzione di Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Pescara ed è diretto verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, percorrere la viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 Adriatica verso Bari, SP231 Andriese-Coratina in direzione di Canosa, SS93 Appulo-Lucana verso Barletta e rientrare in A14 a Canosa;

per chi proviene da Pescara ed è diretto verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, percorrere la viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 Adriatica verso Foggia, Circonvallazione di Cerignola verso il centro città, SP143 dell’Ofanto verso Lavello ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest;

per chi proviene da Bari ed è diretto verso Napoli, uscire alla stazione di Canosa, percorrere la viabilità ordinaria: SS93 Appulo-Lucana verso Canosa, SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, SP96 Pozzo Terrano in direzione di Lavello, SP143 dell’Ofanto ed entrare in A16 a Cerignola ovest.

Chi proseguirà oltre la stazione di Canosa, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Pescara, dove potrà uscire a Cerignola est, percorrere la viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, SP143 dell’Ofanto ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.