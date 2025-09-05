A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CATTOLICA-RICCIONE VERSO BOLOGNA
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cattolica e Riccione, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Cattolica, percorrere la SP17, la SS16 Adriatica, viale E. Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione.