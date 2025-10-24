A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CATTOLICA-RICCIONE VERSO BOLOGNA
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione della galleria “Scacciano”, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cattolica e Riccione, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, percorrere la viabilità ordinaria: via Malpasso Seconda, SP17, SS16 Adriatica, rotonda della Cultura, viale Enrico Berlinguer, rotonda della Conchiglia e rientrare in A14 alla stazione di Riccione.