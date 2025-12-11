A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CATTOLICA-PESARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Case Bruciate” e “Boncio”, dalle 22:00 di domenica 14 alle 6:00 di lunedì 15 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cattolica e Pesaro, in entrambe le direzioni, Ancona/Pescara e Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Pesaro;

verso Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pesaro, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Cattolica.