A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-IMOLA VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-IMOLA VERSO ANCONA
Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo stazione di Imola.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola, verso Ancona.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.