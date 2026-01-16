A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-BOLOGNA SAN LAZZARO
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di domenica 18 alle 5:00 di lunedì 19 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.
L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.