A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-BOLOGNA SAN LAZZARO VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-BOLOGNA SAN LAZZARO VERSO BOLOGNA
Roma, 18 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.
L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 Bologna San Lazzaro.