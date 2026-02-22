A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-BOLOGNA SAN LAZZARO VERSO BOLOGNA

Roma, 22 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul fiume Idice”, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.

L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.