A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANOSA-ANDRIA BARLETTA VERSO BARI

Roma, 13 luglio 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e Andria Barletta, verso Bari.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Canne della Battaglia ovest” e chiusa anche l’area di parcheggio “Monterotondo ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS93 Appulo-Lucana verso Barletta, SS16 AA in direzione di Trani, SS170 Dir A di Castel del Monte verso Andria e rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta.