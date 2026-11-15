A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA
Roma, 15 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, viale di Ponente, seguendo le indicazioni per A16, SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 verso Canosa/A14 alla stazione di Cerignola ovest.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.