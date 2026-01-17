A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-CASTEL SAN PIETRO VERSO ANCONA
Roma, 17 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona.
Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e A1 Milano-Napoli.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Complanare sud, la SP48, via Tolara di Sotto, via degli Stradelli Guelfi, SP19 e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro;
per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso Ancona: Castel San Pietro;
per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso A1 Milano-Napoli: Bologna Fiera.