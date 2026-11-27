A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-BOLOGNA FIERA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-BOLOGNA FIERA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alle seguenti stazioni:
per chi è diretto verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla stessa A14;
per chi è diretto verso Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;
per chi è diretto sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.