A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-ALLACCIAMENTO A13 VERSO LA A1

Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso la A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, la stazione di Bologna Fiera sarà chiusa in entrata verso la A1 Milano-Napoli e la A13 Bologna-Padova e in uscita per chi proviene da Ancona.

Contestualmente, sarà chiuso il Ramo che dalla A13 Bologna-Padova immette sulla A14, da Padova verso Ancona.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, chi proviene da Ancona ed è diretto verso Milano/Firenze/Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, potrà percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1 ed entrare in A13 attraverso la stazione di Bologna Arcoveggio;

per la chiusura della stazione di Bologna Fiera:

verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13;

verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14;

verso Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.