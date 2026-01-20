A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-ALLACCIAMENTO A13 VERSO LA A1

Roma, 20 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso la A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, la stazione di Bologna Fiera sarà chiusa in entrata verso la A1 Milano-Napoli e la A13 Bologna-Padova e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto: chi proviene da Ancona ed è diretto verso Milano/Firenze/Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale e rientrare alle seguenti stazioni:

-per chi è diretto verso Padova, rientrare in A13 a Bologna Arcoveggio;

-per chi è diretto verso Milano, dopo aver percorso la Tangenziale, proseguire sul Ramo verde ed entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, verso Milano;

-per chi è diretto verso Firenze, rientrare sul Raccordo di Casalecchio dalla stazione di Bologna Casalecchio;

per la chiusura della stazione di Bologna Fiera:

-verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13;

-verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14;

-verso Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.