A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA BORGO PANIGALE-ALLACCIAMENTO RACCORDO DI CASALECCHIO

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di sabato 25 alle 6:00 di domenica 26 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 e, chi è diretto verso Ancona potrà rientrare sulla A14 a Bologna San Lazzaro, mentre chi è diretto verso Padova potrà entrare sulla A13 Bologna-Padova a Bologna Arcoveggio. Chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona o Padova, potrà proseguire sulla A1 verso Firenze e immettersi sul Raccordo di Casalecchio, verso A14/Ancona-A13/Padova.