A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA BORGO PANIGALE-ALLACCIAMENTO RACCORDO DI CASALECCHIO

Roma, 22 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di manutenzione del sottopasso di Via della Salute, da parte del Comune di Bologna, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale (km 4+800) e l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio (km 9+000), verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 e, chi è diretto verso Ancona potrà rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro mentre chi è diretto verso Padova potrà entrare in A13 Bologna-Padova a Bologna Arcoveggio. In ulteriore alternativa, potrà proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Firenze e immettersi sul Raccordo di Casalecchio, in direzione A14/Ancona – A13/Padova.