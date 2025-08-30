A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA BORGO PANIGALE-ALLACCIAMENTO RACCORDO DI CASALECCHIO

Roma, 30 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di manutenzione del sottopasso di Via della Salute, dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio, verso Ancona.

Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in entrata, in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna.

Per consentire la chiusura completa dell’entrata della stazione, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti: sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per chi proviene dalla Tangenziale, l’uscita sarà obbligatoria sulla SS9 via Emilia, verso Modena;

saranno chiusi i rami di svincolo che, dalla SS9 via Emilia, per chi proviene da Bologna e da Modena, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 e, chi è diretto verso Ancona, potrà rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro mentre, chi è diretto verso Padova, potrà entrare in A13 a Bologna Arcoveggio.