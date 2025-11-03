A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA BORGO PANIGALE-ALLACCIAMENTO A1 VERSO MILANO
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Milano.
L’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.
La stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni; per consentire tale provvedimento, chi proviene dalla Tangenziale, dovrà proseguire obbligatoriamente sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per poi immettersi sulla SS9 Via Emilia in direzione di Modena. Saranno anche chiusi i due rami di svincolo che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata in A14 della stazione di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa alla chiusura del tratto, chi proviene da Ancona ed è diretto sulla A1 verso Milano, potrà immettersi sul Raccordo di Casalecchio verso A1/Firenze, per proseguire poi sulla A1 in direzione del capoluogo lombardo. Chi uscirà obbligatoriamente alla stazione di Bologna Borgo Panigale, potrà percorrere il Ramo Verde fino al bivio con la Tangenziale, per poi proseguire in direzione Casalecchio/A1 fino alla stazione di Bologna Casalecchio e immettersi in A1 verso Milano;
per la chiusura della stazione di Bologna Borgo Panigale: utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio o di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli o ancora la stazione di Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro sulla stessa A14.