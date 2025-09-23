A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA BORGO PANIGALE-ALLACCIAMENTO A1 VERSO MILANO
Roma, 23 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Milano.
L’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
La stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
Inoltre, chi proviene dalla Tangenziale, dovrà proseguire obbligatoriamente sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per poi immettersi sulla SS9 Via Emilia in direzione di Modena.
Saranno chiusi anche i due rami di svincolo che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, immettersi sul Raccordo di Casalecchio verso A1/Firenze, per proseguire poi sulla A1 in direzione del capoluogo lombardo. In ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la SS9 via Emilia ed entrare in A1 a Valsamoggia;
per la chiusura della stazione di Bologna Borgo Panigale, utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, o di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli.