A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLOGNA BORGO PANIGALE-ALLACCIAMENTO A1 VERSO MILANO

Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Milano.

L’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.

La stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni; per consentire tale provvedimento, chi proviene dalla Tangenziale, dovrà proseguire obbligatoriamente sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per poi immettersi sulla SS9 Via Emilia in direzione di Modena. Saranno anche chiusi i due rami di svincolo che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata in A14 della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa alla chiusura del tratto, chi proviene da Ancona ed è diretto sulla A1 verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio verso A1/Firenze ed entrare poi in A1, in direzione Milano.

Chi uscirà obbligatoriamente alla stazione di Bologna Borgo Panigale, potrà percorrere la SS9 via Emilia ed entrare in A1 a Valsamoggia;

per la chiusura della stazione di Bologna Borgo Panigale: utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio o di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli o ancora la stazione di Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro sulla stessa A14.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.