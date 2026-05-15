A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BITONTO-MOLFETTA VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BITONTO-MOLFETTA VERSO PESCARA
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bitonto e Molfetta, verso Pescara/Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, percorrere la viabilità ordinaria: SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, SP112 Molfetta-Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta.