A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARI SUD-BARI NORD VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARI SUD-BARI NORD VERSO PESCARA
Roma, 26 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Bari nord, verso Pescara.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, percorrere la Strada Provinciale Cassano-Bari verso Bari e la SS16 Tangenziale di Bari in direzione Foggia, uscire allo svincolo 8 e immettersi sulla D92 Complanare di Bari, per poi rientrare in A14 a Bari nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.