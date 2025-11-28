A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARI SUD-ACQUAVIVA DELLE FONTI VERSO TARANTO
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di installazione impianti, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, verso Taranto.
Contestualmente saranno chiuse l’area di parcheggio “Virgilio ovest” e l’area di servizio “Le Fonti ovest”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP236 verso Bari, SS16 Tangenziale di Bari in direzione Brindisi fino all’uscita 13, SS100 verso Taranto, SP125 Acquaviva-Sammichele in direzione di Acquaviva delle Fonti e rientrare in A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti.