A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ATRI PINETO-ROSETO DEGLI ABRUZZI VERSO ANCONA

Roma, 22 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione e rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi, verso Ancona.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Atri Pineto, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Roseto degli Abruzzi.