A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO VERSO PESCARA
Roma, 4 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, verso Pescara/Bari.
Di conseguenza, nel suddetto tratto, non saranno accessibili l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e l’area di parcheggio “Fonte Antica ovest”, situate nel suddetto tratto.
Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio “Torre Cerrano ovest”, dalle 18:00 di martedì 7 aprile, fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi sulla SS16 verso Pescara e rientrare in A14 a Pescara nord Città Sant’Angelo.