A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione impianti delle gallerie “Colle Pino”, “Solagne”, “Fonte da Capo” e “Pianacce”, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrambe le direzioni – Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno accessibili, verso Pescara/Bari l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e di parcheggio “Fonte Antica ovest” e in direzione di Ancona/Bologna l’area di servizio “Torre Cerrano est” e di parcheggio “Fonte Antica est”.

Si precisa che, nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle aree di servizio “Torre Cerrano ovest” e “Torre Cerrano est”.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo;

verso Ancona/Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.