A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di ammodernamento della galleria “Fonte da Capo” e attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Pianacce”, “Solagne” e “Colle Pino”, dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrambe le direzioni – Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili, verso Pescara/Bari l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e l’area di parcheggio “Fonte Antica ovest” e in direzione di Ancona/Bologna l’area di servizio “Torre Cerrano est” e l’area di parcheggio “Fonte Antica est”.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 direzione Pescara, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire le indicazioni per SS16 verso Ancona, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Ancona, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.