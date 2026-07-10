A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ATRI PINETO E PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie e per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza viadotti, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili, verso Pescara/Bari l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e l’area di parcheggio “Fonte Antica ovest” e, in direzione di Ancona/Bologna l’area di servizio “Torre Cerrano est” e l’area di parcheggio “Fonte Antica est”.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle aree di servizio, dalle 18:00 di lunedì 13, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 direzione Pescara, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, verso Pescara/Bari;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire le indicazioni per SS16 verso Ancona, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Ancona, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto, verso Ancona/Bologna.