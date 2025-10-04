A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ANDRIA BARLETTA-TRANI VERSO BARI
Roma, 4 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Trani, verso Bari.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, percorrere la viabilità ordinaria: SS170 Dir verso Barletta, SS16 in direzione Bari, SP238 di Altamura verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani.