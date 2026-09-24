A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ANDRIA BARLETTA-TRANI VERSO BARI

Roma, 24 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Trani, verso Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS70 Dir./A verso Barletta, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP238 di Altamura verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.