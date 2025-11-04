A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ANCONA SUD-LORETO VERSO PESCARA

Roma, 4 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ancona sud e Loreto, verso Pescara.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Conero ovest”, situata all’interno del suddetto tratto; si precisa che, dalle 19:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 novembre, verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ancona sud, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 a Loreto.