A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ANCONA SUD-LORETO VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ANCONA SUD-LORETO VERSO PESCARA
Roma, 29 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ancona sud e Loreto, verso Pescara.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Conero ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio, dalle 19:00 di venerdì 2 e fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ancona sud, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 a Loreto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.