A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ANCONA SUD-ANCONA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 5 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di sabato 8 alle 6:00 di domenica 9 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ancona sud e Ancona nord, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ancona sud, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona verso Ancona, seguire poi per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 ad Ancona nord.