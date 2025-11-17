A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ANCONA NORD-ANCONA SUD VERSO PESCARA

Roma, 17 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ancona nord e Ancona sud, verso Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ancona nord, percorrere la SS16 Adriatica verso Ancona, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare alla stazione di Ancona sud.