A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ANCONA NORD-ANCONA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle gallerie “Montedomini” e “Sappanico”, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ancona nord e Ancona sud, in entrambe le direzioni, Pescara e Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria ad Ancona nord, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona verso Pescara e successivamente per A14 Bologna-Bari, con rientro in A14 alla stazione di Ancona sud;

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ancona sud, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona verso Ancona e successivamente per A14 Bologna-Bari, con rientro in A14 alla stazione di Ancona nord.