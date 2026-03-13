A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS7 APPIA-ROTATORIA PALAGIANELLO VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS7 APPIA-ROTATORIA PALAGIANELLO VERSO BARI
Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS7 Appia e la rotatoria di Palagianello, verso Bari/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, proseguire sulla SS7 verso Palagiano, fino a raggiungere l’entrata di Palagianello, per il successivo ingresso in A14 alla barriera di Taranto.