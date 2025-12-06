A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS7 APPIA-ROTATORIA PALAGIANELLO.R74 RACCORDO DI PALAGIANELLO: CHIUSURE NOTTURNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 9 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE
Sulla A14 Bologna-Taranto:
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS7 Appia e la Rotatoria di Palagianello, verso Bari/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, proseguire sulla SS7 verso Palagiano, fino a raggiungere l’entrata di Palagianello, per il successivo ingresso in A14 alla barriera di Taranto.
NELLE TRE NOTTI DI MERCOLEDI’ 10, GIOVEDI’ 11 E VENERDI’ 12 DICEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00
Il Raccordo di Palagianello (R74):
-sarà chiuso in entrambe le direzioni, con contestuale chiusura dell’uscita dello svincolo di Palagianello.
In alternativa, chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto ed è diretto sulla SS7 Appia, potrà proseguire sulla A14 fino a raggiungere la SS7 Appia mentre, chi proviene dalla SS7 Appia ed è diretto sulla A14 verso Pescara, potrà proseguire sulla AS7 Appia verso Palagiano ed entrare in A14 attraverso la barriera di Taranto.