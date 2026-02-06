A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO LA A1

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori manutenzione giunti del ponte che sovrappassa la linea ferroviaria, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio (km 9+000) e Bologna Borgo Panigale (km 4+800), per chi proviene da Ancona ed è diretto sulla A1 Milano-Napoli, in direzione Milano.

Di conseguenza, l’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale non sarà raggiungibile per chi proviene da Ancona.

In alternativa, chi proviene da Pescara/Ancona/Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio, per poi immettersi sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

In ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-Bologna Borgo Panigale) e rientrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano.

In alternativa all’uscita di Bologna Borgo Panigale, si potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, la stazione di Bologna Fiera, sulla stessa A14, o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.