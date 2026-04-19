A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO A1/MILANO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO A1/MILANO
Roma, 19 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, verso la A1 Milano-Napoli.
Di conseguenza, l’uscita di Bologna Borgo Panigale non sarà raggiungibile per chi proviene da Ancona.
In alternativa, chi proviene da Pescara/Ancona/Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio, per poi immettersi sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.
In ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-Bologna Borgo Panigale) e rientrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano.