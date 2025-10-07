A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio (km 9+000) e l’allacciamento A1 Milano-Napoli (km 0+000), in direzione di Milano.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio verso Firenze, per poi immettersi sulla A1 verso Milano.

La stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla stessa A14, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli (Napoli) e Ancona e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Ancona e da Padova. Ciò comporterà l’uscita obbligatoria sul Ramo Verde, per deviare sulla SS9 verso Modena i veicoli provenienti dalla Tangenziale di Bologna.

Inoltre, saranno chiusi i rami che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa, saranno disponibili le stazioni di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro sulla stessa A14.