A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-A1 MILANO-NAPOLI E CHIUSA ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 6 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, verso Milano.

L’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, chi proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio verso Firenze, per poi immettersi sulla A1 verso Milano.

La stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa, in entrata in entrambe le direzioni. Di conseguenza, sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per chi proviene dalla Tangenziale, l’uscita sarà obbligatoria sulla SS9 via Emilia, in direzione Modena e saranno chiusi i Rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia, da Modena e da Bologna, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.

In alternativa si potranno utilizzare le stazioni di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14 Bologna-Taranto, o Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli.