A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A16-CERIGNOLA EST VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A16-CERIGNOLA EST VERSO PESCARA
Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A16 Napoli-Canosa e Cerignola est, verso Pescara.
Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la A16 Napoli-Canosa e proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A14, verso Pescara.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Canosa, percorrere la viabilità ordinaria: SS93 Appulo-Lucana verso Canosa, SP231 Andriese-Coratina, in direzione di Cerignola, SS16 Adriatica, verso Foggia, SP77 Rivolese, in direzione di Manfredonia e rientrare in A14 alla stazione di Cerignola est.
Chi supererà la stazione di Cerignola est, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli, dove potrà uscire a Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto, verso Cerignola, Circonvallazione di Cerignola, in direzione di Manfredonia, SS16 Adriatica, verso Foggia, SP77 Rivolese, in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 alla stazione di Cerignola est.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.