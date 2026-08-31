A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A16-CANOSA VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A16-CANOSA VERSO BARI
Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa e Canosa, verso Bari.
Contestualmente sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A16 Napoli-Canosa immette sulla A14, per chi proviene da Napoli ed è diretto verso Bari.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
da Pescara verso Bari, anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP231 Andriese-Coratina verso Canosa, SS93 Appulo-Lucana in direzione di Barletta e rientrare in A14 a Canosa.
Chi supererà la stazione di Cerignola est, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A16 verso Napoli, dove potrà uscire a Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP231 Andriese-Coratina verso Canosa, SS93 Appulo-Lucana in direzione di Barletta ed entrare in A14 alla stazione di Canosa;
per chi proviene dalla A16 (da Napoli) verso Bari, anticipare l’uscita alla stazione di Cerignola ovest e percorrere la viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP231 Andriese-Coratina verso Canosa, SS93 Appulo-Lucana in direzione di Barletta e rientrare in A14 a Canosa.
Chi supererà la stazione di Cerignola ovest, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A14 verso Pescara, dove potrà uscire a Cerignola est, percorrere la viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP231 Andriese-Coratina verso Canosa, SS93 Appulo-Lucana in direzione di Barletta ed entrare in A14 a Canosa.