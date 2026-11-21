A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A13-BOLOGNA SAN LAZZARO VERSO ANCONA

Roma, 21 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “San Donnino”, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A13 Bologna-Padova immette sulla A14, verso Ancona e chiusa anche la stazione di Bologna Fiera, sulla A14, in entrata verso Ancona, che non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Milano/Padova/Firenze.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per la chiusura dell’entrata di Bologna Fiera, verso Ancona, entrare alla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla A14

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.