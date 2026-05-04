A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A13-BOLOGNA SAN LAZZARO VERSO ANCONA

Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A13 Bologna-Padova immette sulla A14, verso Ancona e chiusa anche la stazione di Bologna Fiera, sulla A14, in entrata verso Ancona, che non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Milano/Padova/Firenze.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, da Firenze verso Ancona, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per la chiusura del tratto, da Milano verso Ancona, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14, immettersi sul Ramo Verde e sulla Tangenziale verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per la chiusura del ramo di immissione dalla A13 sulla A14, verso Ancona, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per la chiusura della stazione di Bologna Fiera: Bologna San Lazzaro o Bologna Borgo Panigale, sulla A14, Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o Bologna Arcoveggio, sulla A13.