A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A13-BOLOGNA SAN LAZZARO VERSO ANCONA

Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A13 Bologna-Padova immette sulla A14, verso Ancona e chiusa anche la stazione di Bologna Fiera, in entrata verso Ancona e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Milano/Padova/Firenze.

La stazione di Bologna Fiera sarà inoltre chiusa in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto – da Firenze verso Ancona: uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per la chiusura del tratto – da Milano verso Ancona: uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14, immettersi sul Ramo Verde e sulla Tangenziale verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per la chiusura del ramo di immissione dalla A13 sulla A14 verso Ancona: uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per la chiusura della stazione di Bologna Fiera: Bologna San Lazzaro, sulla A14 o Bologna Arcoveggio, sulla A13.