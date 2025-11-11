A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A13-BOLOGNA FIERA VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A13-BOLOGNA FIERA VERSO ANCONA
Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova e Bologna Fiera, verso Ancona/Pescara.
Di conseguenza, per chi percorre la A13 Bologna-Padova e proviene da Padova, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla A14, verso Ancona.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;
per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Casalecchio, al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;
per chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.