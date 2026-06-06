A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A13-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A13-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna Borgo Panigale, verso la A1 Milano-Napoli.
Di conseguenza, per chi percorre la A13 Bologna-Padova e proviene da Padova, sarà chiuso anche lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, in direzione della A1.
Inoltre, le stazioni di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio (R14) e di Bologna Borgo Panigale, sulla A14, non saranno raggiungibili in uscita dai veicoli provenienti dalla A14 (da Ancona) o dalla A13 Bologna-Padova (da Padova).
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per la chiusura del tratto allacciamento A13-Bologna Borgo Panigale, verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;
per la chiusura del tratto allacciamento A13-Bologna Borgo Panigale, verso Milano, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere il Ramo Verde ed entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.
Per la chiusura del ramo di immissione dalla A13 Bologna-Padova, sulla A14 Bologna-Taranto, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.
In alternativa alle chiusure delle uscite di Bologna Casalecchio e di Bologna Borgo Panigale: Bologna San Lazzaro, sulla A14 o Bologna Arcoveggio, sulla A13.